КИШИНЕВ, 8 окт — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал на брифинге о том, что зимой страну из-за высоких цен на российский газ может ждать "энергетический геноцид".

Отметим, что срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября.

1 октября вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что контракт был продлен на месяц, а переговоры о заключении долгосрочного соглашения все еще продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. И это при том, что в Молдавии среднегодовая закупочная цена на газ в 2021 году составляет 200 долларов. В Европе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ

Додон отметил, что "в стране происходит экономический и социальный геноцид, зимой нас ждет еще и энергетический геноцид, к сожалению". Он рассказал, что позавчера встречался с (заместителем руководителя администрации президента РФ — ред.) Дмитрием Козаком и лично попросил его продлить контракт на поставку газа в Молдавию по контракту, который был подписан в 2019 году.

"Наши граждане не должны мерзнуть зимой", — подчеркнул Додон.

Он заявил, что встречался с Козаком в качестве председателя парламентской группы дружбы с Россией, газовый вопрос был одним из основных в повестке переговоров. Додон добавил, что власти страны должны были начать переговоры с Россией по газовому вопросу в августе, тогда сегодняшней ситуации можно было бы избежать. Он также сказал, что надеется, что правительство Молдавии сможет договориться о льготных поставках газа в страну.

Напомним, что летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. На сегодняшний день Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Что же касается цен на газ, то они формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.