МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона утверждает, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.

"Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток-2", — отмечает издание. В МИД рассказали, для чего задумывался "Северный поток-2"

"Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока-2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток-2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", — цитирует Times представителя британского премьера.

Представитель Джонсона подчеркнул, что "Северный поток-2" перенаправит поставки от Украины, а это будет иметь очень серьезные последствия для ее экономики".

Он также отметил, что подобная ситуация "может иметь серьезные последствия и для ее безопасности".