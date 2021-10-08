Times: правительство Бориса Джонсона считает, что РФ специально ограничивает поставки газа в Европу
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Правительство премьера Британии Бориса Джонсона утверждает, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает газета Times со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.
"Министры считают, что Россия преднамеренно ограничивает поставки газа, это часть стратегии заставить Европейский союз одобрить "Северный поток-2", — отмечает издание.
"Борис Джонсон вчера вечером предупредил, что одобрение Европейским союзом "Северного потока-2" будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Хотя "Северный поток-2" не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, он может привести к серьезным последствиям для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны практически полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезную озабоченность относительно энергетической безопасности", — цитирует Times представителя британского премьера.
Представитель Джонсона подчеркнул, что "Северный поток-2" перенаправит поставки от Украины, а это будет иметь очень серьезные последствия для ее экономики".
Он также отметил, что подобная ситуация "может иметь серьезные последствия и для ее безопасности".
https://1prime.ru/gas/20211008/834913102.html