МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мнение Лондона о якобы намеренном ограничении Россией поставок газа в Европу для одобрения "Северного потока — 2" — это абсолютный популизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не так. Это заявления, которые рассчитаны на такой абсолютный популизм", — сказал он.

Ранее, по сообщениям СМИ, правительство премьера Британии Бориса Джонсона высказало мнение, что РФ умышленно сократила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток-2".

Россия продает столько газа, сколько покупают: если европейцы, в том числе Великобритания, будут контрактировать больше, то им и поставят больше, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить", — считает Песков.