МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Читатели газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в умышленном ограничении поставок газа в Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание. Дефицит газа в Европе сохраняется, несмотря на слова Путина

Британцы прокомментировали статью, в которой говорится о "шантаже" со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес европейских стран. Согласно публикации, российский лидер обещает увеличить экспорт газа в Европу после того, как газопровод "Северный поток — 2" получит сертификацию.

Многие пользователи осудили такие обвинения, подчеркнув, что Россию критикуют по любому поводу.

"Чуть что не так, сразу виновата Россия!", — написал пользователь Smarty S.

"Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают", — поддержал его другой читатель. Песков: Россия готова обсуждать с ЕС новые долгосрочные контракты на газ

Один из комментаторов отметил, что "бюрократы из США и Европы" откладывают запуск трубопровода, мешая тем самым России продавать больше газа. "Цены не падают, а растут… Но при чем тут Россия?", — спросил он.

Некоторые читатели уверены, США специально создали искусственный дефицит, что привело к мировому энергетическому кризису. По мнению пользователя casaloco, США использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов. Читатель призвал ЕС ввести санкции против Вашингтона за вмешательство в дела европейского энергетического рынка.

"Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках", — высказал свое мнение другой комментатор.

Некоторые пользователи уверены, что ответственность за ситуацию с газом лежит на британском правительстве. "Наши власти в прошлом сваляли дурака и не подготовились заранее, а теперь обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чем-то Россию", — написал один из них.

"Это же не Россия вынудила Великобританию закрывать газохранилища и вкладываться в поставки из ЕС. Не Россия заставила нас закрыть угольные электростанции или угольные шахты", — отметил другой комментатор.