РИА Новости: читатели Daily Mail поддержали Россию и обвинили США в ситуации с поставками газа
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Читатели газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в умышленном ограничении поставок газа в Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание.
Британцы прокомментировали статью, в которой говорится о "шантаже" со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес европейских стран. Согласно публикации, российский лидер обещает увеличить экспорт газа в Европу после того, как газопровод "Северный поток — 2" получит сертификацию.
Многие пользователи осудили такие обвинения, подчеркнув, что Россию критикуют по любому поводу.
"Чуть что не так, сразу виновата Россия!", — написал пользователь Smarty S.
"Их газ, какую цену хотят, такую и устанавливают", — поддержал его другой читатель.
Один из комментаторов отметил, что "бюрократы из США и Европы" откладывают запуск трубопровода, мешая тем самым России продавать больше газа. "Цены не падают, а растут… Но при чем тут Россия?", — спросил он.
Некоторые читатели уверены, США специально создали искусственный дефицит, что привело к мировому энергетическому кризису. По мнению пользователя casaloco, США использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов. Читатель призвал ЕС ввести санкции против Вашингтона за вмешательство в дела европейского энергетического рынка.
"Дело не в Путине, а в британских эко-фанатиках", — высказал свое мнение другой комментатор.
Некоторые пользователи уверены, что ответственность за ситуацию с газом лежит на британском правительстве. "Наши власти в прошлом сваляли дурака и не подготовились заранее, а теперь обвиняют Путина. Мне стыдно за свою страну, стыдно просить о чем-то Россию", — написал один из них.
"Это же не Россия вынудила Великобританию закрывать газохранилища и вкладываться в поставки из ЕС. Не Россия заставила нас закрыть угольные электростанции или угольные шахты", — отметил другой комментатор.
https://1prime.ru/gas/20211009/834921251.html