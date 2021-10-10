МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС Украины, то страну ждет трагедия. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, сообщает РБК. Глава "Оператора ГТС Украины" обсудил "Северный поток-2" с НАТО

Объясняя суть трагедии, экс-депутат отметил, что вся система доставки газа по Украине устроена таким образом, что «если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ».

При этом Червоненко особо подчеркнул, что газопровод строился как основной канал поставок российского газа в европейский страны, и его конструкция требует «наличия в ГТС определенного количества газа».

В конце сентября «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy Ltd зключили два контракта на 15 лет, согласно которым ежегодно в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно. Контракты предусматривают, что газ будет поставляться по «Турецкому потоку», а также по газопроводам Юго-Восточной Европы через Сербию и Австрию. Прежние же маршруты поставок проходили через Украину и Австрию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это соглашение стало ударом для Киева. В Венгрии в ответ призвали украинские власти не вмешиваться во внутренние дела страны.