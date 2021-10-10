МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Запасы газа на Украине начали сокращаться еще до начала отопительного сезона, заявил в статье для издания "Главред" экономист Алексей Кущ. На Украине заявили о трагедии из-за ограничения транзита российского газа

По его подсчетам, на данный момент Киев импортирует 5 миллионов кубов газа в день, собственная добыча составляет 50 миллионов кубов, а потребление — 55 миллионов кубометров газа ежесуточно. При этом 10 миллионов кубометров каждые сутки идет на экспорт в Европу.

"Запасы начали сокращаться еще до начала отопительного сезона", — отмечает Кущ.

"То есть закачивать в хранилища нечего", — констатирует эксперт. Украина готовит план по реагированию на контракт Венгрии с "Газпромом"

По состоянию на 3 октября в украинских ПХГ находится 18,78 миллиарда кубических метров газа. Из них 4,8 миллиарда — буферный газ, который должен оставаться в хранилищах для поддержания давления в системе, 2,8 миллиарда принадлежат нерезидентам в формате "таможенного склада", а еще 0,8 миллиарда — резидентам.

Таким образом, в свободном доступе у Украины остается 10,38 миллиарда кубов, в то время как прохождения отопительного сезона необходимо поднять из хранилищ примерно 9 миллиардов кубометров, говорится в статье.

Хотя на первый взгляд запасов хватает, такие показатели можно назвать "условно достаточными", считает Кущ. Во-первых, эксперт сомневается, что ожидания по сокращению промышленного потребления газа на 2 миллиарда кубометров будут оправданы.

"Во-вторых, придется молиться на теплую зиму и, возможно, отправлять на зимние каникулы часть бюджетного сектора", — заявил он.

Еще одной причиной для беспокойства стали критически низкие запасы угля на складах украинских ТЭС. По данным Укрэнерго, по состоянию на 4 октября запасы угля на складах ТЭС страны составили 713 тысяч тонн, хотя, согласно утвержденному кабмином Украины графику, должны были вырасти до 2,5 миллиона тонн. Британцы рассказали, кто виноват в ситуации с поставками газа в Европу

Кроме того, Украина еще никогда не входила в зиму на фоне таких мизерных показателей транзита российского газа по ее ГТС, подчеркивает Кущ. За девять месяцев текущего года транзит из РФ по украинской ГТС составил всего 32 миллиарда кубометров, при этом "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности.

"Скорее всего, Россия закроет контрактные 40 миллиардов в этом году и все", — считает эксперт.

"Более того, вся нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что буквально с 1 января 2022 года Россия бросится выполнять свои обязательства по транзиту. А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом, исправно оплачивая несуществующий транзит согласно подписанному контракту", — пишет в своей статье Кущ.

"Мы должны буквально молиться на то, чтобы до весны основные энергоблоки на наших АЭС работали без выведения из эксплуатации" — резюмирует он.