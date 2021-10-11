МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия, которые помогут сдержать стремительный рост цен на европейском рынке газа, произойдут "скорее раньше, чем позже". Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

Он призвал Евросоюз наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа в будущем. По его словам, "президент России Владимир Путин "дал некоторые рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости".

"И что-то заставляет меня думать, что "Газпром" прислушается", — сказал Чижов газете Financial Times.

По его словам, действия, которые помогут сдержать стремительно растущие оптовые цены, могут произойти "скорее раньше, чем позже".

Чижов подчеркнул, что ЕС стоит относиться к России не как к противнику, а как к партнеру. По его словам, Москва не заинтересована в скачках цен на газ, так как "это не способствует стабильности": некоторые начинают переходить от газа к углю.

По мнению дипломата, энергетическая политика ЕС, а также нежелание некоторых европейских энергетических компаний платить больше для пополнения своих резервов, усугубили проблемы блока. Кроме того, Чижов отметил, что на кризис также повлияли постановления ЕС, которые вынуждают "Газпром" поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам.

Дипломат также считает, в Европе "недооценивают будущую роль газа" как европейского источника энергии.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.