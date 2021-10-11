МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Московской области получили 68 тысяч заявок на социальную газификацию, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Европа захотела еще больше российского газа

"Следующая тема тоже не нова, тоже очень важная для качества жизни — это социальная газификация. Мы получили уже порядка 68 тысяч заявок, это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам, по сути бесплатно, а сам дом за очень небольшие деньги",- сказал Воробьев на оперативном совещании с главами и министрами Подмосковья.

В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.