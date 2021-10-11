Жители Подмосковья подали 68 тысяч заявок на социальную газификацию
Власти Московской области получили 68 тысяч заявок на социальную газификацию
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Власти Московской области получили 68 тысяч заявок на социальную газификацию, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Следующая тема тоже не нова, тоже очень важная для качества жизни — это социальная газификация. Мы получили уже порядка 68 тысяч заявок, это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам, по сути бесплатно, а сам дом за очень небольшие деньги",- сказал Воробьев на оперативном совещании с главами и министрами Подмосковья.
В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
https://1prime.ru/gas/20211011/834934171.html
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