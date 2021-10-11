МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американская Cheniere Energy через свою дочернюю Cheniere Marketing заключила с китайской ENN Natural Gas Co. договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ), согласно которому китайская компания будет закупать 0,9 миллиона тонн СПГ ежегодно на протяжении 13 лет, говорится в релизе Cheniere. "Сахалин Энерджи" отгрузила в Японию первую партию "зеленого" СПГ

"Cheniere Energy, Inc. объявила сегодня о том, что ее Cheniere Marketing заключила договор купли продажи СПГ с ENN LNG через дочернюю ENN Natural Gas Co", — сообщила Cheniere.

В сообщении уточняется, что, согласно договору, ENN LNG согласилась покупать примерно 0,9 миллиона тонн СПГ ежегодно у Cheniere Marketing в течение 13 лет, начиная с июля 2022 года.

Cheniere Energy — американский производитель сжиженного природного газа (СПГ). Штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.

ENN Energy — один из крупнейших дистрибьюторов экологически чистых энергоносителей в Китае. Бизнес-структура ENN Natural Gas занимается распределением, хранением и торговлей природного газа. По состоянию на 30 июня 2021 года через свою дочернюю компанию ENN Energy Holdings Limited, одну из крупнейших газораспределительных компаний в Китае, ENN Natural Gas владеет 239 проектами городского газоснабжения в Китае с населением 117 миллионов человек, которые могут подключаться к сети.