МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают снижаться, теряя 4% к расчетной цене понедельника, и опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Специалисты рассказали про полномасштабный газовый кризис на Украине

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 986,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.40 чуть снизилась, составляет 978,7 доллара за тысячу кубометров, что на 4,2% ниже расчетной цены понедельника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1020 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения в среду исторического максимума — в моменте 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1000 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.