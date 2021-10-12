КИЕВ, 12 окт — ПРАЙМ. Старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн считает, что Россия должна объяснить, почему не увеличила поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств после возникновения дефицита энергоресурсов. Специалисты рассказали про полномасштабный газовый кризис на Украине

Хохштейн напомнил, что в последние недели предупреждал о приближающемся кризисе в Европе с ценами на газ и электроэнергию.

"Думаю, Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Правда, Россия сейчас качает газ в Европу по самой высокой планке. Но мы говорим о планке, которая определена контрактами. А прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения", — сказал Хохштейн в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованному во вторник.

По его словам, если Россия хочет, чтобы на нее смотрели, как на надежного поставщика, она должна увеличить добычу и поставки природного газа до уровня спроса со стороны потребителей в Европе.