МИНСК, 12 окт — ПРАЙМ. Работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, подписание планируется до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года — в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров, сообщил глава министерства Виктор Каранкевич. Специалисты рассказали про полномасштабный газовый кризис на Украине

"На уровне глав государств эти договоренности приняты, они уже озвучивались. Цена на природный газ остается на уровне 128,5 доллара за тысячу кубических метров. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для подписания и в дальнейшем их использования уже в части реализации оговоренной цены на 2022 год", — сказал министр журналистам во вторник в Минске.

Он уточнил, что, в частности, готовится проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и в протокол между правительством Белоруссии и ПАО "Газпром". "Сейчас ведется работа и планируется подписание до конца года этих документов, и на их основании будет подписан контракт на поставку газа", — подчеркнул глава минэнерго Белоруссии.