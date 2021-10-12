ПОНИЗОВКА (Крым), 12 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что "Газпром" сможет нарастить объемы продаж газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в начале 2022 года, сказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский. Минск и Москва готовят документы для контракта по газу на 2022 год

"В связи с рядом технических проблем, которые произошли летом, пока продажи не то что увеличились, а сократились. Но эта проблема известна, и мы в ближайшее время будем встречаться с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей обсуждать эту ситуацию, и с правительством, и с "Газпромом" работаем. Пока результата нет, но мы, я думаю, что к этому объему придем… Думаю, что это временная ситуация… Думаю, это начало следующего года", — отметил он.

В конце сентября ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы реализации газа на бирже. Компания ограничила продажи на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа, когда случилась авария на заводе в Уренгое. До этого объем торгов на бирже несколько превышал 13 миллионов кубометров, а теперь практически всегда равен нулю.

Объем неудовлетворенного спроса в результате снижения поставок в августе, как указали в ведомстве, составил 1,1 миллиарда кубометров. Отсутствие необходимого уровня продаж газа привело в течение месяца к увеличению биржевых цен, сообщали в ФАС.

Затем "Газпром" связал свое неучастие в торгах газом на СПбМТСБ с ранним началом отопительного сезона.

Компания, согласно статистике, реализовала на биржевых торгах в 2018 году 15,5 миллиарда кубометров газа, в 2019 году — 11 миллиарда кубометров, в 2020 году — 12,1 миллиарда кубометров, а за 8 месяцев текущего года — 3,6 миллиарда кубометров газа.