Financial Times: в газовом кризисе виноваты политики Европы и Британии
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В дефиците газа европейцам нужно винить только себя. Об этом говорится в статье издания Financial Times.
Автор материала отметил, что "за минувшее десятилетие Евросоюз усилил свою зависимость от российского газа, несмотря на все предостережения Соединенных Штатов".
Он подчеркнул, что Штаты не могут своим СПГ компенсировать Европе нехватку топлива. "ЕС получает 41% потребляемого газа из России, Британия — существенно меньше. Но Лондон затрагивают любые колебания цен на мировых рынках", — констатировал журналист Financial Times.
Он считает, что и Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики, и напомнил, что за десять лет объемы газовых хранилищ в Британии сократились втрое, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках.
"Британия получает около половины газа с собственных шельфовых месторождений, а американский СПГ закупает для защиты от резких скачков цен. Так, например, в прошлом году на Штаты пришлось 12% всех поставок топлива в королевство. В этом году американские СПГ-терминалы уже работают на 95% от своих предельных мощностей из-за резкого роста спроса в Азии", — пишет автор издания.
Журналист Financial Times также отметил, что и Россия находится на максимальном уровне добычи топлива — 1,4 миллиарда кубометров газа в сутки.
"Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость", — утверждается в публикации.
Исправить ошибки европейцы могут разработкой эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии. При этом газ в них должен будет выполнить функцию переходного и резервного топлива, подчеркнул автор.
https://1prime.ru/gas/20211012/834947320.html