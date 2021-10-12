МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В дефиците газа европейцам нужно винить только себя. Об этом говорится в статье издания Financial Times.

Автор материала отметил, что "за минувшее десятилетие Евросоюз усилил свою зависимость от российского газа, несмотря на все предостережения Соединенных Штатов". В Fitch объяснили, почему Россия не получит сверхприбыли от продажи газа

Он подчеркнул, что Штаты не могут своим СПГ компенсировать Европе нехватку топлива. "ЕС получает 41% потребляемого газа из России, Британия — существенно меньше. Но Лондон затрагивают любые колебания цен на мировых рынках", — констатировал журналист Financial Times.

Он считает, что и Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики, и напомнил, что за десять лет объемы газовых хранилищ в Британии сократились втрое, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках.

"Британия получает около половины газа с собственных шельфовых месторождений, а американский СПГ закупает для защиты от резких скачков цен. Так, например, в прошлом году на Штаты пришлось 12% всех поставок топлива в королевство. В этом году американские СПГ-терминалы уже работают на 95% от своих предельных мощностей из-за резкого роста спроса в Азии", — пишет автор издания.

Журналист Financial Times также отметил, что и Россия находится на максимальном уровне добычи топлива — 1,4 миллиарда кубометров газа в сутки. Эксперт рассказал, что приведет закрытию шельфовой добычи в США

"Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость", — утверждается в публикации.

Исправить ошибки европейцы могут разработкой эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии. При этом газ в них должен будет выполнить функцию переходного и резервного топлива, подчеркнул автор.