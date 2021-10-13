МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов среды дорожают на 4%, до 1067,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Цены на нефть незначительно снижаются на новостях о переговорах с Ираном

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.16 мск она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1030 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.