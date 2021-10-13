МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Готовимся к худшему. Кто поделит лишние деньги от нефти и газа

"В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с поставками российского газа в Европу, поскольку есть сообщения, что Россия уже увеличивает поставки в Европу, а кто-то говорит, что еще не увеличивает.

"Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому", — добавил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сверх контрактов газ в Европу из РФ сейчас поставляться не может.

"Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поставляется ли пока газ в Европу сверх контрактов.

"Это вопрос переговоров с "Газпромом", есть покупатель, есть продавец… Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно "Газпрому", — сказал Песков, отвечая на реплику о том, что есть еще спотовый рынок и на него тоже можно выставить свои повышенные объемы.

Песков также сообщил, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут коммерческие предложения, все будет работать. При этом, говоря о желании Киева сохранить транзит газа, он отметил, что Киеву надо в первую очередь обращаться к поставщикам в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории, потому что не хочет терять по два миллиарда долларов в год.

"Да, конечно, она это делает, и президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия исполнить любые транзитные договоренности.