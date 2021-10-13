Песков: Россия выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу по верхней планке, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с поставками российского газа в Европу, поскольку есть сообщения, что Россия уже увеличивает поставки в Европу, а кто-то говорит, что еще не увеличивает.
"Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к "Газпрому", — добавил он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сверх контрактов газ в Европу из РФ сейчас поставляться не может.
"Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не поставляется ли пока газ в Европу сверх контрактов.
"Это вопрос переговоров с "Газпромом", есть покупатель, есть продавец… Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно "Газпрому", — сказал Песков, отвечая на реплику о том, что есть еще спотовый рынок и на него тоже можно выставить свои повышенные объемы.
Песков также сообщил, что Россия готова исполнять свои транзитные договоренности по газу, и если от Киева будут коммерческие предложения, все будет работать. При этом, говоря о желании Киева сохранить транзит газа, он отметил, что Киеву надо в первую очередь обращаться к поставщикам в Европе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории, потому что не хочет терять по два миллиарда долларов в год.
"Да, конечно, она это делает, и президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия исполнить любые транзитные договоренности.
https://1prime.ru/gas/20211013/834951745.html