МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Работа над заключением нового контракта "Газпрома" с Молдавией на поставку газа идет, время еще есть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Песков прокомментировал позицию России по газу в Европе

"Там контракт продлен на один месяц. В течение этого месяца продолжаются консультации и переговоры между компаниями. Время еще есть, работа идет", — ответил он на вопрос, есть ли прогресс в переговорах с Молдавией по новому контракту.

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Ранее Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, подписанному еще в 2008 году. Цены на газ формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.