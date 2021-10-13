МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Группа Bohemia Energy, которая объединяла альтернативных поставщиков энергии в Чехии, сообщила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для 900 тысяч заказчиков в стране. Такая информация опубликована на сайте фирмы.

В сообщении говорится, что к этому решению их подтолкнул "непрекращающийся экстремальный рост цен энергии на оптовых рынках, где цена электричества и газа ныне втрое выше, чем в минувшем году". Bloomberg: энергетический кризис сделал Россию перспективнейшим рынком

Несмотря на это, фирма успокоила своих заказчиков, что они не останутся без поставок электричества и газа, которые в ближайшие полгода будут для них обеспечивать другие поставщики. Речь здесь идет о компаниях ČEZ, E.ON и Pražská energetika. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.