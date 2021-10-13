МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, не надо перекладывать с больной головы на здоровую, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин раскритиковал "экспертов", подменяющих анализ политикой

Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры", — сказал Путин.

Президент также назвал ситуацию на европейском газовом рынке несбалансированной. По его словам, главная причина заключается в том, что "не все на этом рынке зависит от производителей".

Говоря о ситуации с ценами на газ в Европе, Путин отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки.

Во время выступления президент отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх". Он добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, и призвал не перекладывать с больной головы на здоровую.

"Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки", — сказал Путин.

Люди, которые говорят о том, что высокие котировки на энергоносители играют на руку производителям сырья, просто не понимают, о чем говорят: резкий скачок цен на топливо способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, подчеркнул президент России.

"Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей", — сказал Путин.

Он отметил, что резкий, многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.

"Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают", — подчеркнул Путин.

Президент РФ также указал, что для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Он заявил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца текущего года.

"Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия", — добавил он. Путин заявил о планах России занять 20% мирового рынка СПГ

По мнению главы государства, к масштабному кризису энергорынка Европы привели системные изъяны.

"Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе", — сказал Путин.

Президент отметил, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.

"В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить", — добавил он.

Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено, подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл, использует ли Россия энергию как оружие.

"Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание", — ответил Путин.

"Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено", — добавил президент. "Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу", — напомнил Путин.

Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят — готова увеличить на столько, на сколько они попросят, заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия увеличила, а не сокращала поставки, тогда как другие поставщики сократили их на 14 миллиардов кубических метров, из них половина приходится на поставщиков США.

"Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа", — добавил Путин.

Проблемой в ситуации с нехваткой газа в Европе Путин назвал не в Россию, а сами страны Евросоюза.

"Проблема ведь не в нас, проблема — в самих европейцах. Они не закачали вовремя, ну, во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75% закачка только осуществлена, это очень мало. Все это понимают, все это видят", — сказал Путин.

"Сократились поставки из других регионов Европы,… из США. Мы увеличили, США сократили. И, конечно, все это вызвало панику. Вот это вызвало панику", — добавил также президент.

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