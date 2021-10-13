Путин раскритиковал "экспертов", подменяющих анализ политикой
Путин раскритиковал "экспертов", подменяющих анализ политическими лозунгами
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин.
"Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, просто прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица их предпочитают забывать и замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://1prime.ru/gas/20211013/834952916.html
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