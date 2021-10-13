МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Слова о том, что Россия строит "Северный поток-2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Киев транзита, это "чушь, сапоги всмятку", заявил президент РФ Владимир Путин на "Российской энергетической неделе".

Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл, задавая вопрос президенту РФ, сказала, что есть человек, который ни в чем РФ не винит — это уходящий со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам ведущей, Меркель всегда призывала, чтобы РФ продолжали использовать Украину для передачи транзита газа в Европу и после 2024, и попросил прокомментировать Путина это.

"То, что она (Меркель — ред.) ни в чем Россию не винит, — это большое преувеличение, у нас есть разница в подходах ко многим вопросам и проблемам и претензии. Но что касается "Северного потока 2", вы правы, она никогда не винила (РФ — ред.), потому что всегда и она, и я исходили из того, что это чисто коммерческий проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта, говорили, что экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям, для того, чтобы обойти Украину, строят и "Северный поток 1" и "Северный поток 2", и "Турецкий поток" и так далее. Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят",- сказал Путин.

Напряженность на рынке газа Европы можно снизить, запустив "Северный поток-2", но административные барьеры пока не сняты, немецкий регулятор еще не принял решения, заявил президент.

"Мы видим, что административные барьеры не снимаются, существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется в том числе и этот проект. Там существует ряд деталей, о которых я сейчас здесь не хотел бы вдаваться в подробности. Они существуют, эти административные барьеры, они пока не преодолены, не сняты", — сказал Путин.

По его словам, у компании "Северный поток-2" идет дискуссия в том числе с немецкими властями. "Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, они пока этого решения не приняли", — добавил российский президент.

"Ну, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту — на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряженность на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась, это повлияло бы и на цены на европейском рынке на газ. Это очевидная вещь, но административные барьеры пока не дают возможности это сделать", — заявил Путин.