МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON приостановил заключение новых контрактов с розничными клиентами на фоне высоких цен на газ. Информация об этом появилась на сайте компании. Готовимся к худшему. Кто поделит лишние деньги от нефти и газа

"К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить природный газ", — сообщается на сайте корпорации.

Издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании пишет о том, что E.ON действительно временно приостановила работу с новыми клиентами по газовым контрактам, однако она продолжает выполнять уже существующие.

"Поставки гарантированы в любое время", — цитирует издание представителя E.ON.