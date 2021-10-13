Новак рассказал о возможности экспорта "Роснефтью" газа в Европу
Новак: вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа в Европу все еще прорабатывается
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вопрос о возможности доступа "Роснефти" к экспорту газа в Европу все еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях "Российской энергетической недели".
"Этот вопрос еще прорабатывается", — ответил Новак на вопрос о том, поддерживает ли он идею о допуске "Роснефти" к экспорту газа через "Северный поток-2" по агентскому соглашению.
Ранее в октябре глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что если компания получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поспособствует стабилизации газового рынка и наполнит бюджет дополнительными доходами.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20211013/834954738.html
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