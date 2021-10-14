МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов четверга дорожают на 3,1%, до 1157,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Нефть дорожает на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1127,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.13 мск она составляет 1157,5 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1132,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1020 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.