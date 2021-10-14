МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Главы "Роснефти" Игорь Сечин и BP Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 миллиардов кубометров газа, сообщает "Роснефть". Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 3%

"Состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина и главного исполнительного директора ВР Бернарда Луни. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями", — говорится в релизе.

"Реализация пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы", — также приводятся в сообщении слова Сечина.