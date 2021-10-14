МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак в ходе Российской энергетической недели заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни. Дальнейшее зависит от европейцев, отметил он.

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