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"Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни
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Вице-премьер России Александр Новак в ходе Российской энергетической недели заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни. Дальнейшее зависит... ПРАЙМ, 14.10.2021
энергетика, новости, газ, северный поток - 2, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак в ходе Российской энергетической недели заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни. Дальнейшее зависит от европейцев, отметил он.
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