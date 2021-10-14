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2021

https://1prime.ru/gas/20211014/834959056.html

"Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

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Вице-премьер России Александр Новак в ходе Российской энергетической недели заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни. Дальнейшее зависит... ПРАЙМ, 14.10.2021

энергетика, новости, газ, северный поток - 2, газ, европа

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