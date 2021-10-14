МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рациональное зерно в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть, но нужна детальная проработка, считает вице-премьер РФ Александр Новак. В ЕЭК рассказали о планах формирования общего рынка газа ЕАЭС

"Рациональное зерно в этом есть, но нужно более детально это проработать", — ответил Новак на вопрос журналистов об идее регулировать рынок газа по примеру рынка нефти.

Ранее в четверг такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Выступая на Российской энергетической неделе, он сообщил, что рынкам газа, угля не хватает регулирования, отметив положительный вклад в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В четверг газ торгуется на уровне 1200 долларов.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.