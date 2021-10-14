МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Никто в долгосрочной перспективе не выиграет от текущих высоких цен на газ, они пойдут вниз, когда нормализуется ситуация с дисбалансом спроса и предложения на энергоресурсы, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новак поддержал идею регулирования мирового рынка газа

"Экономика Евросоюза восстанавливается после локдауна и требует больше энергоносителей, чтобы обеспечить рост. Рост цен на энергоресурсы отражает возникшие дисбалансы спроса и предложения, от которых в долгосрочной перспективе не выигрывает никто. Когда ситуация нормализуется, это приведет к корректировке цен на энергоресурсы", — сказал он в интервью финской газете Kauppalehti, которую цитирует пресс-служба Минпромторга.

По словам министра, Россия сегодня является самым надежным поставщиком энергоресурсов и традиционно в полном объеме выполняет все обязательства перед европейскими партнерами по долгосрочным контрактам. "Цены по ним также остаются стабильными", — уточнил Мантуров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В четверг газ торгуется на уровне 1200 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.