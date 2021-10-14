МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не принимал решений о начале трубопроводных поставок газа "Роснефтью" в Европу, вопрос будет рассматриваться в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сечин и глава ВР Луни обсудили поставки в Европу кубометров газа

"Нет, мне об этом ничего неизвестно. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет. …Срока нет. …Этот вопрос …на рассмотрении, вы знаете, что (глава "Роснефти" Игорь) Сечин поднимал действительно этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве. Но президентом никаких решений не принималось",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок газа "Роснефтью" в Европу по их собственному договору.

Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в рамках проходящей Российской энергетической недели какие-то новые контракты или новые соглашения по поставкам "Газпромом" газа в Европу, Песков сказал: "Это у Газпрома" надо спрашивать, мы же не ведем эти переговоры"