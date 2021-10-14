БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия намерена к концу текущего года предложить правила, которые должны подстегнуть государства Евросоюза заменять ископаемый, природный газ другим, более чистым топливом, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Новак поддержал идею регулирования мирового рынка газа

"По мере того, как мы движемся к декарбонизации, ископаемый газ обязательно будет заменен возобновляемым газом, будь то биометан или возобновляемый водород. Установление правил, способствующих этой тенденции, станет ядром декабрьского газового пакета", — сказала она, выступая в комитете Европарламента.

ЕК к концу года, ориентировочно в декабре, представит реформу газового рынка ЕС. Важными ее элементами должны также стать вопросы хранения газа.

"Газ играет заметную роль в переходе (к более чистой энергетической системе ЕС — ред.) Таким образом, в декабрьском пакете мы коснемся вопросов защиты потребителей, безопасности поставок и хранения", — добавила Симсон.

Не все страны Евросоюза в настоящее время располагают хранилищами газа. "Более интегрированный европейский подход может оптимизировать затраты и защитить от колебаний цен. Мы рассмотрим такие проблемы, как упрощение доступа к хранилищам и обеспечение их оптимального использования", — сказала еврокомиссар.