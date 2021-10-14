ЕК намерена представить меры с целью страны ЕС перейти с природного газа на биогаз
БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия намерена к концу текущего года предложить правила, которые должны подстегнуть государства Евросоюза заменять ископаемый, природный газ другим, более чистым топливом, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"По мере того, как мы движемся к декарбонизации, ископаемый газ обязательно будет заменен возобновляемым газом, будь то биометан или возобновляемый водород. Установление правил, способствующих этой тенденции, станет ядром декабрьского газового пакета", — сказала она, выступая в комитете Европарламента.
ЕК к концу года, ориентировочно в декабре, представит реформу газового рынка ЕС. Важными ее элементами должны также стать вопросы хранения газа.
"Газ играет заметную роль в переходе (к более чистой энергетической системе ЕС — ред.) Таким образом, в декабрьском пакете мы коснемся вопросов защиты потребителей, безопасности поставок и хранения", — добавила Симсон.
Не все страны Евросоюза в настоящее время располагают хранилищами газа. "Более интегрированный европейский подход может оптимизировать затраты и защитить от колебаний цен. Мы рассмотрим такие проблемы, как упрощение доступа к хранилищам и обеспечение их оптимального использования", — сказала еврокомиссар.
https://1prime.ru/gas/20211014/834962318.html