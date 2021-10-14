МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности, никто не имеет право вмешиваться, об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны — какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны", — сказал он во время выступления на сессии форума "Российская энергетическая неделя".

Нынешний энергетический кризис в Европе показал, что нельзя смешивать политику и энергетику, отметил Сийярто.

"Нам никогда не нравилось это смешивание политики и энергетики. Потому что когда политика смешивается с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе", — сказал он и рассказал о том, что венгерский регулятор вернул заявку "Росатома" на строительную лицензию по АЭС "Пакш-2" на доработку, у заявителя есть срок исправить замечания до февраля 2022 года.

"Были некоторые замечания национального регулятора, которые нужно будет исправить строителям, у них есть время до конца января 2022 года… И когда на эти вопросы будут даны ответы, я думаю, что не останется препятствий для выдачи разрешения на строительство", — ответил он на вопрос о статусе заявки на строительство АЭС "Пакш-2".

Сийярто пояснил, что уже встретился на этой неделе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и составил график встреч, который позволит заниматься строительством блока без задержки.