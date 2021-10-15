МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе высокие не из-за дефицита предложения, а из-за низких уровней заполненности хранилищ (ПХГ), заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак на исключил кооперации России и Саудовской Аравии на рынке газа

"На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа (ПХГ), то есть никакого дефицита газа нет", — сказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.

Новак подчеркнул, что существует проблема "связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет, то есть примерно 74%, в то время как обычно этот процент выше — 85-90%".

"Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены", — считает вице-премьер.

Вице-премьер также подчеркнул, что "Газпром" будет развивать производственные мощности в большем объеме, если будут расти долгосрочные контракты с европейскими партнерами.

"Если будет увеличение заказа со стороны наших европейских партнеров и увеличение объема долгосрочных контрактов, поставок, я думаю, что "Газпром", конечно, будет развивать свои производственные мощности в еще большем объеме по сравнению даже с сегодняшними, которые и так находятся на максимальных уровнях по сравнению с предыдущими годами", — сказал Новак.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.