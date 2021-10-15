МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Никакой связи между поставками газа в Европу и "Северным потоком-2" нет, потому что трубопровод — это инфраструктура, а не контракт, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал причины дефицита газа в Европе

"Никакой связи нет. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", — сказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.

Новак отметил, что Россия все контракты на поставку газа исполняет в полном объеме, что подтверждают европейские партнеры.

"Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", — отметил вице-премьер.

Новак обратил внимание, что "Северный поток-2" — "новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации".

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.