МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цена ближайших фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на 2%, она находится на уровне 1250 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Новак назвал причины дефицита газа в Европе

Стоимость ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1247,4 доллара за тысячу кубометров, сейчас сохраняется на том же уровне и на 9.24 мск находится на отметке в 1249,8 доллара, что на 2% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне чуть выше 1210 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1225,5 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.