МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Сейчас странно говорить о новом контракте на транзит газа из России через Украину, потому что до исполнения текущего контракта ещё 3,5 года, сказал в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак. Новак: связи между поставками газа в Европу и "Северным потоком-2" нет

"Во-первых, у нас уже заключён контракт до 2024 года. Но вообще странно от этом говорить (о сроках нового контракта — ред.), потому что ещё боле 3,5 лет до исполнения этого контракта", — сказал он журналистам.

Вице-премьер также добавил, что Россия консультируется с Германией относительно транзита газа через Украину после 2024 года.

"Вот то, что вы говорите — мы встречаемся с (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом фон — ред.) Вальдерзее,… как раз мы консультируемся относительно этой ситуации", — сказал Новак журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

"Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации", — также уточнил вице-премьер.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.