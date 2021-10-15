КИШИНЕВ, 15 окт — ПРАЙМ. Молдавия надеется, что вопрос о поставках природного газа из России будет решен как можно скорее, заявила премьер республики Наталья Гаврилица на заседании Совета глав государств СНГ. Новак прокомментировал разговоры о новом контракте по транзиту газа

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.

"Молдавия заинтересована в тесном взаимодействии в сфере энергетики и рассчитывает на скорейшее решение вопроса о поставках природного газа в нашу страну. Уверена, что предложенный нами подход найдет понимание у наших партнеров", — заявила Гаврилица.