БЕРЛИН, 15 окт — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил об отсутствии зависимости Германии от определенного поставщика газа и предупредил поставщиков трубопроводного газа, что несправедливое ценообразование может привести к переориентации потребителей на другие источники, в том числе сжиженный природный газ.

"Мы сделаем все, чтобы она (односторонняя зависимость от одного поставщика) не возникла в будущем. Всегда есть возможность перейти на сжиженный газ, есть большие терминалы в большом числе европейских стран", — заявил Альтмайер на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, "те, кто поставляют нам газ по трубопроводам, тоже должны знать, что несправедливое повышение цены может привести к тому, что поставщики газа переориентируются и источники поставок изменятся".

Говоря о ситуации на рынке газа в ФРГ в целом, он отметил, что в настоящее время хранилища газа в стране заполнены на 75%, что больше, чем в 2015 году, когда такого объема хватило на зиму.