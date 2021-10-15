МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Германии приступит к разработке своего заключения по вопросу сертификации Nord Stream 2 AG. Об этом рассказал глава ведомства Петер Альтмайер.



"Для меня важно, чтобы процесс сертификации проходил корректно, в соответствии с существующими предписаниями. К этому относится выдача удостоверения о безопасности (эксплуатации трубопровода) в отношении безопасности снабжения", — пояснил он в ходе пресс-конференции в пятницу, 15 октября.

Напомним, что министерство энергетики страны в рамках процесса сертификации, который ведет Федеральное сетевое агентство, должно предоставить свое заключение по этой теме.

"Нет, мы еще не предоставили (заключение), потому что мы запросили наших соседей и попросили их оценки, у них есть время. Я думаю, в конце следующей недели или начале недели после этого — точную дату я вам не скажу, — тогда, после поступления всех комментариев, специалисты министерства разработают наше заключение", — добавил министр.