АНКАРА, 15 окт — ПРАЙМ. Турция не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Россию обвинили в газовых манипуляциях

"Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем", — сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что что в странах Запада проблемы с газоснабжением продолжаются.

"А в Турции никаких проблем с газом нет. Мы приняли и будем принимать все необходимые меры", — добавил турецкий лидер.