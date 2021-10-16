МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия фиксирует в текущем году рекордные показатели потребления газа на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым в эфире телеканала "Россия 1". "Нафтогаз" сообщил о сокращении вдвое объемов прокачки газа через Украину

По его словам, такая динамика связана с активным восстановлением экономики РФ в посткризисный период, а также сокращением выработки электроэнергии гидроэлектростанциями в связи с маловодностью в этом году. Кроме того, свой вклад внесла холодная зима.

"Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.

Тем не менее РФ готова рассматривать увеличение экспорта "голубого топлива" в Европу, заявил вице-премьер. "У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал он. Однако, по словам Новака, заявок к России на предоставление дополнительных объемов газа пока не поступало.

Завершение сезона закачки газа в ПХГ России в этом году запланировано до 1 ноября.