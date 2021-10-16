МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинские власти сделали ошибку, когда отказались покупать газ весной по более низким ценам, сказал экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью Obozrevatel, "РИА Новости" приводят его слова.

"Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — сказал Коболев. По его мнению, страна не должна импортировать газ в Европу, чтобы выйти из энергетического кризиса.

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Коболев обратил внимание, что на этот раз Украина оказалась без поддержки со стороны Вашингтона, который в предыдущие годы ей помогал.

Не так давно президент России Владимир Путин предложил увеличить поставки газа через Украину, хотя, по оценкам, "Газпрому" это принесет убытки.