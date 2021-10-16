МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк подсчитал в беседе с телеканалом "Украина 24", какие убытки понесла страна из-за того, что не закупила вовремя голубое топливо.

Украине указали на ошибку, из-за которой случился газовый кризис

"Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать по 250 долларов, его не купили, а сейчас его надо покупать по 1 200 долларов", — сказал он в эфире телеканала. Политик призвал привлечь к ответственности действующую власть.

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также упрекнул власти в допущении серьезной ошибки.

"Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — сказал он.