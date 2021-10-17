ЛОНДОН, 17 окт — ПРАЙМ. Россия может оказать помощь Великобритании в нейтрализации дефицита газа при наличии возможности, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Политик назвал, что выгодно и "Газпрому", и Украине

При этом он отметил, доля "Газпрома" на британском рынке составляет около 3%, а основным поставщиком является Норвегия.

"Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис", — отметил Келин в интервью ВВС.

Цены на газ в Европе резко подскочили за последние недели. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель поднялся более чем вдвое. Максимальное значение расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — было достигнуто 5 октября.

C начала этого года в Британии из-за высокой стоимости газа обанкротились уже 14 энергетических компаний, обслуживавших около 1,5 миллиона потребителей.