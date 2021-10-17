МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Итоговое разрешение от Германии станет последним шагом на пути к запуску российского газопровода "Северный поток — 2", заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с "Русской службой Би-Би-Си". Песков прокомментировал просчет Запада

Он отметил, что трубопровод полностью готов к использованию. Необходимо лишь решение властей Германии.

Дипломат также назвал причину, по которой Москва не сможет нарастить поставки газа в страны Европы без получения разрешения для "Северного потока — 2". Келин считает, что Россия уже нарастила поставки газа по территории Украины на 10% сверх контрактных обязательств.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", — подчеркнул он.