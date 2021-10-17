МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Начало работы газопровода "Северный поток-2" может способствовать газового рынка, считает вице-премьер России Александр Новак. Назван последний шаг на пути к запуску "Северного потока - 2"

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока-2", — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", — заявил Новак журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", говоря о влиянии запуска "Северного потока-2" на стабилизацию ситуации на газовых рынках.

Газопровод "Северный поток-2" пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его прокладка была завершена 10 сентября.

На данный момент идёт процесс сертификации оператора газопровода — Nord Stream 2 AG. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор разработает проект решения, его рассмотрит Еврокомиссия. Весь процесс, в соответствии с законодательством, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил все необходимые для сертификации документы в сентябре.

Новак 14 октября отметил, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшее время, но все будет зависеть от европейцев.