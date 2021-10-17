МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что украинским потребителям хватит газа "по нормальным ценам", сообщают "РИА Новости".

Сколько потерял Киев от упущенной возможности вовремя закупить газ

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко говорил, что для населения запасов газа в стране достаточно, сложная ситуация может возникнуть только с бюджетными организациями.

А бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оценил убытки страны из-за несвоевременной покупки газа в мае, когда топливо стоило гораздо дешевле, в 5 миллиардов долларов.