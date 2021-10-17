МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что украинским потребителям хватит газа "по нормальным ценам", сообщают "РИА Новости".

Работник "Нафтогаза".

Сколько потерял Киев от упущенной возможности вовремя закупить газ

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов — ред. "РИА Новости"), а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен", — цитирует агентство слова Зеленского. 

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко говорил, что для населения запасов газа в стране достаточно, сложная ситуация может возникнуть только с бюджетными организациями. 

А бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оценил убытки страны из-за несвоевременной покупки газа в мае, когда топливо стоило гораздо дешевле, в 5 миллиардов долларов. 

 