МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что украинским потребителям хватит газа "по нормальным ценам", сообщают "РИА Новости".
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов — ред. "РИА Новости"), а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен", — цитирует агентство слова Зеленского.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко говорил, что для населения запасов газа в стране достаточно, сложная ситуация может возникнуть только с бюджетными организациями.
А бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк оценил убытки страны из-за несвоевременной покупки газа в мае, когда топливо стоило гораздо дешевле, в 5 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/gas/20211017/834977327.html
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