МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе. Об этом сообщило РИА Новости. Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

Он отметил, что на текущий момент "спрос на голубое топливо высок", и обвинил в повышении цен на газ в Европе Россию.

"Мы зависим от России, Россия ограничивает поставки газа. Хранилища заполнены не полностью. Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией, чтобы изменить ситуацию", — заявил политик.

В то же время, по его утверждению, газопровод "Северный поток — 2" пока не может получить разрешение для работы.

«Россия играет с нами в своего рода покер. Это внешнеполитический вопрос, который нынешнее правительство по крайней мере может обсудить", — считает Хабек.

Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отмечал, что РФ не провоцировала повышение газовых цен на европейском рынке. А кроме того, Хармс не согласился с утверждениями, что Россия шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускорения запуска "Северного потока — 2" в эксплуатацию.

Накануне президент России Владимир Путин назвал ключевой причиной резкого скачка цен на голубое топливо системные изъяны европейской энергосистемы.

В последние месяцы стоимость фьючерсов на газ в Евросоюзе увеличилась более чем в два раза. Например, в августе цена едва превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября она выросла до рекордных 1937 долларов. После этого произошел откат. Однако и сегодня цена голубого топлива превышают 1000 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, причинами нынешней ситуации послужили низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на азиатском рынке.