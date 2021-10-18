МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства. "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 регионах

Предусмотрено, что догазификация пройдет лишь в тех населенных пунктах, где уже существует газораспределительная инфраструктура. При этом подключиться смогут граждане, планирующие использовать газ для личных, семейных и домашних нужд.

"Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях", — указывается в постановлении.

Для подведения газопровода до участка следует направить заявку оператору через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.

Сроки подведения устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения.

Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации намечено провести до 2023 года, а второй — до 2030-го. Ответственность за доведение газопровода до границ участков ложится на единого оператора газификации.

Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу "единого окна". Такой подход, как предполагается, сократит сроки работ.