МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Первая нитка российского газопровода "Северный поток — 2" заполнена техническим газом, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

На 18 октября пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, добавляется в пресс-релизе.