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Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом
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Первая нитка российского газопровода "Северный поток — 2" заполнена техническим газом, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG. На 18 октября пусконаладочные работы на второй... ПРАЙМ, 18.10.2021
энергетика, новости, газ, северный поток - 2, nord stream 2 ag, газопровод, газ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Первая нитка российского газопровода "Северный поток — 2" заполнена техническим газом, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.
На 18 октября пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, добавляется в пресс-релизе.