МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена газа на рынке Европы в начале торгов понедельника снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров. В 9.32 мск цена падала до 983,5 доллара, а к 9.37 мск поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров.